桃園市議員黃敬平20日在議會質詢，指中壢區林森國小長期違規安排第8節課，一周內還有3種放學時間，根本是獨步全台，也讓家長、安親班不堪其擾。校方則說，已經改善，將從下學期恢復正常。

林森國小校長曾文政說，早年九年一貫課程實施時，因為老師對課程不是這麼熟悉，因此需要花比較多時間討論。不過時空環境背景已經改變，加上現在實施108新課綱，老師也已經習慣，不需要花這麼多時間討論。已經事前與老師討論，不過考量到家長已經安排學生活動、安親班也聘好老師等，將等下學期再調整。

黃敬平說，該校10多年前配合老師課研時間調整在周五下午，才因此把周五第7節課調整到周一的第8節課。因此周五第6節就放學。導致家長跟安親班接送都相當不便，一周還有3種放學，是周一下午4時10分、中午12時30分、周五2時30分，根本是獨步全國的放學3部曲，其他學校都只要記半天、全天。

黃又說，林森國小去年12月就已經承認，現在很少教師課研時間排在週五下午，學校有什麼理由在周五只排到2點半？要求學校應該依照《國民小學、國民中學學生作息時間規畫注意事項》安排。

桃園市教育局長林明裕說，學校做法的確違反規定，將行為糾正，要求下學期開始調整改善，不得再排第8節課。