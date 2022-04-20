家喻戶曉的經典名作《哈利波特》在全球各地擁有許多粉絲，即日起《哈利波特》經典場景於統一時代百貨高雄店重現！由FANFANS粉粉策畫，自即日起至5月16日於統一時代百貨高雄店1樓推出哈利波特快閃店，搭配4月份上映的電影《怪獸與鄧不利多的秘密》，以經典角色場景打造快閃店，並推出眾多周邊商品，喜歡哈利波特的粉絲們千萬別錯過了！

即日起至5月16日於統一時代百貨高雄店1樓現正舉辦的哈利波特快閃店，展區規劃經典場景「會飛的安格里亞車」供民眾拍照打卡，同時推出「玻璃獸」、「木精」等全新周邊預購商品，及四大學院周邊商品讓粉絲們能一次購足。活動期間內於快閃店單筆消費滿500元，還可獲贈哈利波特手遊虛寶卡乙張，數量有限，送完為止！

為回饋會員，夢時代也特別推出APP會員限定抽獎活動，即日起至5月16日，於哈利波特期間限定店不限金額消費並憑夢時代APP會員活動券畫面，即可兌換摸彩券一張，有機會將哈利波特限定商品帶回家！獎項包含6吋絨毛娃娃Q版站姿全套共5隻，以及霍格華茲帆布手提包等，獎品最高價值達950元！

夢時代表示，防疫期間，感謝館內所有廠商共同齊心抗疫，並呼籲民眾入館採購，請務必確實配戴口罩、落實進場實聯制、保持安全社交距離，賣場內亦提供酒精供消毒使用，可多加利用OPEN錢包、icash Pay或icash 2.0等行動支付工具，降低接觸機會，共同為台灣防疫努力、守護你我的健康！