在嘉義縣朴子市新寮里長陳貞潔帶領下，20多位樂齡班成員，花了2個月時間，使用近2萬張琉璃紙、燙金紙，合力作出3公尺、寬1.5公尺的福鳳船，將獻給配天宮媽祖做為祝壽敬禮。（朴子市公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

在嘉義縣朴子市新寮里長陳貞潔帶領下，20多位樂齡班成員，花了2個月時間，使用近2萬張琉璃紙、燙金紙，合力作出3公尺、寬1.5公尺的福鳳船，將獻給配天宮媽祖做為祝壽敬禮。（朴子市公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

在嘉義縣朴子市新寮里長陳貞潔帶領下，20多位樂齡班成員，花了2個月時間，使用近2萬張琉璃紙、燙金紙，合力作出3公尺、寬1.5公尺的福鳳船，將獻給配天宮媽祖做為祝壽敬禮。（朴子市公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

在嘉義縣朴子市新寮里長陳貞潔（左）帶領下，樂齡班成員合力完成3公尺、寬1.5公尺的福鳳船，朴子市長吳品叡（右）誇大家為了媽祖，展現十足誠意。（朴子市公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子配天宮即將迎來媽祖聖誕，在新寮里長陳貞潔的帶領下，20多位樂齡手作班的婆婆媽媽，花了2個月時間，使用近2萬張琉璃紙、燙金紙，組裝出長3公尺、寬1.5公尺的福鳳船，當成媽祖婆的生日禮物，作工精緻的福鳳船不但有祈福之意，連尺寸都很講究，陳貞潔透露，相關尺寸都必須落在魯班尺的吉數上，以達到敬神的吉祥之意。

去年陳貞潔就指導樂齡班成員手作祥鳳船，送至配天宮時，不只廟方人員驚豔，精緻船體連參拜信眾也十分讚嘆，今年在朴子市長吳品叡邀請下，手作樂齡班再度開班，且成員一開始就有共識，要再為媽祖娘娘獻上生日祭禮。

陳貞潔說，今年的祈福鳳船設計概念來自紅白求子花，以金色、紅色為主色調，船身擺放紅花與白花象徵助好孕，光折紙就折了2萬張，能如期趕在媽祖生日前完成，全靠學員們自主在家趕工。

吳品叡說，手作課程讓長輩們一同參與創作，雖然費工又費時，但長輩們都說透過折紙感到心靈平靜，還說可以盡自己一分心力對媽祖表達敬意，十分有意義，也希望透過福鳳船，共同祈願大家平安、身體健康，疫情早日退散。