財政部國庫署今日公布中央政府總預算歲入執行結果，累計實收4094億元，全年預算達成率為18.1％，首季分配達成率為112.5％，與去年同期相比增加115億元。不過財政部國庫署表示，國內疫情變化、俄烏戰爭對整體歲入增添不確定性。

歲入主要包含稅課收入與非稅課收入，稅課收入第1季實收數為3243億元，全年預算達成17％，執行率113.2％；較去年同期增加65億元，主要增加的稅目，為綜合所得稅855億元，較去年同期增加90億元；營所稅145億元，則是較去年增加71億元；而營業稅960億元，增加29億元。

但是減少的稅目有貨物稅318億元，年減69億元，主要是因為汽柴油貨物稅減徵影響；而證交稅502億元，年減57億元。

在非稅課收入方面累計實收數為851億元，全年預算達成率達23.4％，執行率109.6％，較去年同期增加50億元，其中營業盈餘及事業收入586億元，年增12億元，主要來自交通部基金剩餘繳庫數比去年多。

財產收入78.5億元，年增13億元，主要是桃園航空城徵收16億元；規費收入有66.9億元；罰賠款收入42.4億元，年減5.5億元；其他收入則有77.4億元，年增29億元，主要是國防部專案有匯差和結餘款一次性收入。

財政部國庫署分析，綜觀第1季歲入執行情形符合預期，惟考量目前國內疫情，本土案例增多，以及俄烏戰爭影響為整體歲入執行增添不確定性，財政部國庫署將持續關注疫情及國際政經情勢發展，審慎評估相關事件對歲入的影響適時因應。