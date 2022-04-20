烏克蘭南部港城馬立波遭俄軍圍困，俄軍限時烏軍放下所有彈藥武器投降，就能保證所有人可以毫髮無傷地離開。資深媒體人謝寒冰預測表示，普丁沒有辦法獲得一個非常光榮的勝利，頂多只能獲得階段性的勝利；未來俄烏雙方會像敘利亞一樣，小規模衝突不斷，可能長達10年或20年。

謝寒冰今(20日)在政論節目《新聞大白話》中表示，美國說48小時援助，送到烏東前線還是波蘭邊境？這差距非常大。若是送到波蘭邊境，要怎麼從烏西送到烏東前線？俄羅斯這一陣子不斷轟炸後方補給線、生產工廠等相關重要軍事設施，就是要阻斷對烏東前線的支援，美國就算把物資送到，能夠送到戰場嗎？

謝寒冰接著指出，美國準備在第三國代訓烏克蘭士兵，使用榴彈砲等相關設施，那是為未來的戰爭準備的，這場戰爭恐怕會敘利亞化，可能會打很久，一路拖下去。

謝寒冰認為，對俄羅斯總統普丁來講，已經騎虎難下，因為普丁沒有辦法獲得一個非常光榮的勝利，頂多只能獲得階段性的勝利，比如拿下馬立波、哈爾科夫等，烏克蘭也不會屈服，北約還是會在背後支持他。

謝寒冰預測，普丁頂多在5月9日宣告達成階段性勝利，接下來在烏東地區的衝突會持續發生，可能長達10年甚或20年。以後俄烏雙方就像敘利亞一樣，小規模衝突不斷，又像過去10年的頓巴斯一樣；看起來，美國和北約就是期待這種情況發生。