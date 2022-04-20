桃園市過嶺及青埔近年人口增加快速，中平國小、頭洲國小兩所學校，是總量管制學校，市議員謝美英今天在議會質詢，知不知道過嶺地區的家長目前發起陳情連署？請興建過嶺國小，讓過嶺的孩子與父母不再奔波。

謝美英說，住在過嶺重劃區的家庭，如果有孩子即將就讀國小，家長會覺得很徬徨，因為不知道會被分發到哪裡？抽籤結果，如果有幸抽到中平國小，能夠就近入學，大家會高興到覺得是祖上積德。如果中平國小額滿，被轉介至其他國小，家長每天接送，飽受塞車之苦。

因教育局多為制式回答，謝美英強調，教育局的制式回覆無法解決學童捨近求遠跋涉就學，家長苦不堪言的現況。市府評估是否興建新校，應該更積極更具體，不要左三年、右三年，苦盼不得，犧牲學童權益。

桃園市教育局說，將持續關注人口發展評估，另110、111學年度學生人數穩定，鄰近有一文小用地，目前為中平國小棒球隊用地。