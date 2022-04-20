科睿唯安（Clarivate）20日頒發「2022全球百大創新機構獎」給台灣9家機構，獲獎的其中之一工研院，以5大專利指標：技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量上表現尤其優異，連續5年、第6度獲獎，不但是台灣獲獎次數最多的機構，也勇奪亞太研發機構得獎之首。

今年我國共有9家企業得獎，包括工研院、聯發科技、廣達、台積電、鴻海，以及首度進榜的友達光電、台達電子、緯創資通和瑞昱半導體。此次台灣得獎機構數不但再創新高，領先英、法等國，高居全球第3。

經濟部主任秘書陳怡鈴表示，今年一口氣9家企業得獎，創下全球百大創新機構獎發布以來的歷史新高，工研院更6度獲獎，成為台灣得獎最多次數的常勝軍，亦是全球唯3獲選百大創新的研發機構，台灣在多項研發相關評比皆名列全球前3，顯示我國絕佳的創造力和新思維，在國際上有目共睹。

工研院院長劉文雄表示，智慧財產權是台灣產業的競爭關鍵，工研院從兩大面向協助臺灣產業取得國際市場競爭優勢。首先，與產、學、研合作，共組「智財銀行」（IP Bank），建置包括5G、電動車和淨零碳排相關專利池（Patent Pool），打造形成國內產業的專利資源庫，並結合國內智權專家和AI分析系統，成為國內廠商打贏國際盃的最佳支持團隊。

第二，鏈結資本市場與科技市場，攜手「中小企業信用保證基金」及26家銀行，擴大推動無形資產評價與融資，以協助企業同時解決技術與資金問題。兩年來已協助近50家以上的我國企業以優質專利及技術向金融機構申請融資，累積融資金額達新台幣上億元。

在經濟部科研專案支持下，工研院積極擘畫「2030技術策略與藍圖」，深耕跨領域前瞻技術研發，並深化全球專利布局，協助國內企業提升競爭力，更針對新趨勢，協助產業布局重要專利，完善智財保護網與建構產業生態鏈。

自2012年以來，國際知名調研機構科睿唯安（Clarivate）每年主動調查分析並發表全球百大創新機構報告，評比全世界最具創新精神的企業與機構。面對國際政經環境持續受到疫情的衝擊困境，今年台灣機構獲選數再創新高，更突顯了台灣產業布局關鍵技術，並引領創新的軟硬實力。

科睿唯安指出，工研院連續5年、6度獲選，展現工研院的研發質量及對產業創新的影響力，在全球百大創新機構中屬於前段班，近年積極強化國際布局也開始展現成果。工研院是卓越創新的典範，扮演關鍵且重要角色，成為國家社會的重要資源。