台灣本土疫情已連6日破千，且仍然持續加溫，衛福部長陳時中坦言未來極可能單日破萬，但不少人對於現行隔離、自主管理機制一頭霧水，以下整理最多人疑惑的Q&A。

Q：最近踩過確診者足跡該怎麼辦？

A：無症狀者，採舉自我健康監測措施，即正常生活，包括上下課(班)、搭乘大眾運輸，但全程需確認佩戴好口罩；若有症狀，就前往篩檢站進行快篩，務必注意避免搭乘大眾運輸。

Q：採檢後需要等多久？等待期間又該怎麼辦？

A：採檢後通常3天內就會有結果，若沒接到通知則為陰性，若為陽性，將由地方衛生單位通知、安排就醫，期間避免出入公共場所、搭乘大眾運輸。

Q：快篩結果是陽性該怎麼辦？

A：若呈陽性，可不必打1922，需先將檢測器材包裝且密封，攜帶到指定醫院或採檢站交給醫護人員，同時做PCR核酸檢測，注意切勿搭乘大眾運輸，輕症、無症狀者回家等待報告，PCR確認陽性後，由衛生局安排至集中檢疫所或防疫旅館。若為陰性，快篩物品可作為一般垃圾處理，但仍須包裝密封好。

若本身為居家隔離者，則立刻撥打1922或連繫當地衛生局，依指示行動。

Q：若遭匡列成居隔對象該怎麼辦？

A：接起電話當下即具有強制效力，禁止外出，若人在外面，則避免搭乘大眾運輸，改以步行或騎車方式返家隔離，上述方式若無法辦到，應主動連繫當地衛生局或打1922請求協助。

Q：同學、同事是居隔者，我該怎麼辦，需要自主隔離嗎？

A：居隔者代表沒有發病，也不具傳染力，因此僅需自我健康監測即可，可正常生活。

Q：我是密切接觸者該怎麼辦？

A：若無保持社交距離、配戴口罩等防護措施，且相處時間超過15分鐘，就屬密切接觸者，居家隔離10天，期間與期滿各做一次快篩，若為陽性，依身體狀況判定進行居家照護或集中隔離、入院治療，隔離完畢後須自主健康管理7天。

Q：如果我是密切接觸者的接觸者？

A：先行自我健康監測，等待該密切接觸者採檢結果，若為陰性當下即可解除監測，若為陽性，就依密切接觸者流程處理。

Q：可以自己領公費快篩嗎？

A：答案為否，公費快篩並非免費領用，必須就醫後，或幼兒陪診者，經由醫師評估才可領取，不可由他人代領。陳時中也強調，有症狀或接觸可能性再行快篩即可。