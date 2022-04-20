疫情邁入第三年，多國選擇與病毒共存，人民已回歸正常生活，反觀被全球視為防疫資優生的台灣，近期確診數再度飆升。典華幸福機構二代經營者、整合長林廣哲決定帶頭改變思維認為，除了配合政府『防疫』更該積極提高自身『免疫力』，贈送數百位夥伴『免疫力增強包』以及率領同仁活出『五大健康生活習慣』，達到實質降低重症率、減少醫療負擔、使國人更早恢復正常生活。

典華透過兩大面向啟動增強免疫力政策，而提升免疫力關鍵在於健康的生活作息以及良好飲食習慣如：1.每日七小時睡眠、2.多喝水、3.攝取優質蛋白、4.多曬太陽攝取維生素D、5.保持愉悅心情，因此首創『免疫力增強包』，實質贈送給每一位同仁工具、產品提高免疫力。『免疫力增強包』內包含：冷熱舒壓眼罩、維他命發泡錠、桂格養氣人蔘、喝水提醒APP等物品。

不只如此，典華更導入五大健康生活習慣，透過企業資源，帶動夥伴活出良好生活習慣：

1.多喝水：每日集合飲用典華特製檸檬水；導入喝水提醒APP。

2.同仁免疫力餐：同仁餐增提高免疫力食材如：地瓜、薑黃飯、蒜頭、菠菜...等食材。

3.曬太陽：帶領同仁到戶外婚禮區曬太陽，攝取天然維他命D。

4.體操：婚企設計專屬免疫力體操、帶動同仁一起運動。

5.睡眠、愉悅心情：每週透過健康問卷了解夥伴睡眠、身心狀態。

典華整合長期盼拋磚引玉、出錢出力，希望透過企業力量，帶動全台灣邁向與病毒共存之路，提高自身免疫力以達到：1.降低重症率、2.降低醫療負擔、3.生活經濟恢復正常、4.國泰民安。