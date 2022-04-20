蕭邦（CHOPARD）珠寶展即起至23日於台北晶華酒店登場，邀請謝欣穎盛裝與會，一覽上百件總價逾10億元的珠寶，讓謝欣穎為之傾心，一再把玩愛心形狀的黃鑽戒指，並且拍照傳給男友王柏傑，還笑說搖滾女星艾薇兒（Avril Lavigne）就是被一顆心形鑽戒求婚成功的，傳照的用意已盡在不言中。

謝欣穎愛情事業兩得意，佩戴蕭邦愛心祖母綠項鍊和戒指。（吳松翰攝影）

近日謝欣穎愛情和事業兩得意，不僅有新戲《華燈初上》、《良辰吉時》先後上映，與王柏傑的愛情也持續加溫中，羞認兩人的關係朝結婚的方向邁進，王柏傑不僅貼心，而且非常了解她，送禮都會送到心坎裡，其中印象最深刻的是一組樂高球鞋，她花了一個晚上用樂高積木堆成球鞋，成為她最愛的收藏，「他知道我喜歡潮鞋，喜歡有趣的東西！」

蕭邦Green Carpet綠地毯系列祖母綠項鍊，3007萬元。（CHOPARD提供）

謝欣穎昨日佩戴兩套頂級珠寶，一是藍寶石心型頸鍊和藍寶石戒指，一是祖母綠愛心項鍊和祖母綠戒指，兩套珠寶主題都是串串愛心，很符合她正值熱戀期的好心情。

蕭邦藍寶石項鍊，七顆總重38.25克拉心形切割藍寶石，2176萬元。（CHOPARD提供）

這次來台展出的蕭邦珠寶作品當中，以一件七顆愛心藍寶石打造的項鍊最受矚目，鑲嵌7顆心形明亮式切割的藍寶石總重38.25克拉，如被湛藍大海般包圍一般，被655顆總重13.33克拉明亮式切割藍寶石、663顆總重12.22克拉鑽石環環圍繞，彷彿海浪拍打濺起一朵朵浪花，十分浪漫唯美。

蕭邦FOR YOU祖母綠項鍊，1896萬元。（CHOPARD提供）

台灣VIP最愛的祖母綠也有亮眼之作，一款For You祖母綠項鍊鑲嵌

蕭邦Green Carpet綠地毯系列祖母綠珠寶表，1167萬元。（CHOPARD提供）

110顆總重32.79克拉的梨形祖母綠，與數百顆大大小小的鑽石構成熱情四射、愛心滿溢的花朵風項鍊。另謝欣穎佩戴一款祖母綠項鍊，是由97顆總重41.96克拉的心形祖母綠串成一條長鍊，有著愛心成串的意寓，是表達愛意的最佳選擇。

蕭邦動物世界系列伊甸園 「蛇」戒指，251萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele的設計風格向來充滿創意與童趣，最具代表性的莫過於動物世界系列珠寶，今年一款以伊甸園為主題的珠寶，色彩鮮豔的綠蛇纏繞在鮮紅的蘋果、粉紅的花朵之間，十分俏皮可愛。

蕭邦Red Carpet紅地毯紅碧璽戒指，逾14克拉紅碧璽，495萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦Red Carpet紅地毯系列紅寶石項鍊，1259萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦珠寶作品皆以符合倫理道德標準的鑽石和彩寶製成，在高貴人性與品味的加持之下，讓奢華更加絢麗迷人，引人入勝。