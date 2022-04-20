中華職棒味全龍隊球星，同時也是台灣世界展望會兒童關懷大使暨自立青年王維中，為信守對曾在求學時期長期資助他的展望會資助人張阿姨的觀賽承諾，近日於天母棒球場的本季初登板重要時刻，邀請展望會資助人張阿姨和家人一同親臨現場觀賽。雖未順利拿下勝投，但賽後兩人溫馨相見歡，張阿姨特別鼓勵王維中莫忘初衷，持續堅持對棒球的熱忱及資助孩子的動力，並且叮囑王維中保持健康不受傷，一定能調整到巔峰，贏得更多勝利。

王維中表示受張阿姨影響，目前不只資助了15名國內兒童，也擔任台灣世界展望會「兒童關懷大使」，希望給予和他類似背景的孩子支持與力量，幫助孩子有機會不斷學習。他鼓勵困境中的孩子：「只要能夠堅持下去，就能成為更好的自己。」張阿姨則表示，生命的價值並非是過得多彩多姿，而是秉持正面能量，盡己所能為他人生活帶來變化與扭轉人生。張阿姨認為自己和王維中都擁有這樣的信念，她也希望王維中繼續努力，不只在球場勝利，更發揮影響力推動讓世界更美好的事情發生。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，很高興親眼見證像王維中與張阿姨這樣以生命影響生命，促成更多美好轉變的故事。展望會長期關懷台灣弱勢青少年生命發展，除透過兒童資助計畫提供經濟支持及服務關心，更結合多元化的運動與生命教育，支持每個和王維中一樣對運動充滿熱忱的孩子發展體育專才，同時兼顧學業及品格發展；捐款可洽展望會官網。