什麼食物可以穩定血糖，還能幫助減肥？三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻透露吃地瓜的驚人好處表示，由於升糖指數低，不僅可以穩定血糖，有益心臟健康，而且因為容易有飽足感，還能幫助減肥瘦身，他建議連皮一起蒸來吃最好！

高銘鴻在粉專《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》表示，超級食物地瓜由於價格便宜又有益健康，是他最喜歡的食物之一，他也常鼓勵他的病人吃地瓜，特別是平常有便秘問題的人最適合。

醫師表示，由於地瓜升糖指數低，可以穩定血糖，有益心臟健康。（示意圖／達志影像）

高銘鴻並舉出吃地瓜的下列7大好處：

1. 膳食纖維豐富，有益腸胃健康、防便秘及腸道病變

2. β-胡蘿蔔素可抗癌

3. 有益心臟健康

4. 低GI(升糖指數)穩定血糖

5. 低熱量、高飽足感，幫助減肥瘦身

6. 有益肌膚，防雀斑、老人斑，抗衰老

7. 富含維生素B6、維生素C、葉酸、鈣質、鉀

高銘鴻指出，由於烤地瓜有致癌風險，水煮又容易流失營養素，因此他建議連皮一起蒸來吃最好，不過他也提醒，雖然地瓜營養價值高，但吃太多還是會胖，建議每天的一道正餐，主食換成蒸地瓜(約手掌大小)即可。

此外，他還提供挑選地瓜的小技巧表示，最好是選體型飽滿、表皮光滑、鬚根少、無發芽、無黑色斑點或被蟲蛀食凹洞的，並注意尖端有無損傷或腐爛，才是新鮮的好地瓜。