大毅配息4元 隱含現金殖利率逾7％ 19:372022/04/20 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶片電阻廠大毅（2478）董事會決議配息4元，含盈餘分配3元、資本公積1元，以大毅20日收盤價54.4元計算，隱含現金殖利率超過7％。 大毅2021年每股盈餘6.6元，全年稅後純益9.43億元，年增42.45％，寫下歷史次高紀錄，獲利水準僅次於全盛時期的2018年，以今日董事會通過的股息數字，盈餘發放比率超過60％。 《金融》美公司債殖利率飆 這檔配息率堪比高股息 富邦科技ETF 20日除息 #數字 #大毅 #配息 #隱含現金殖利率 #晶片電阻廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華固配息7.5元 創新高 04:102022/04/14 證券．權證 《基金》0052周三除息 配息率約8.5% 10:122022/04/18 財經 富邦科技ETF 本周三除息 11:522022/04/18 財經 物價上漲＋失業率 主計長朱澤民：今年痛苦指數可能突破6％ 18:282022/04/13 財經 小台積電 富邦科技ETF 4月20日除息 04:102022/04/15 專題周報 股價跌 LED封裝廠殖利率跳升 04:102022/04/20 證券．權證 基富通：黑天鵝振翅 配息基金崛起 04:102022/04/13 產業特刊 新普 配息率飆新高 04:102022/04/17 證券．權證 41檔ETF除息秀 聚焦 04:102022/04/13 證券．權證 三優勢加持 REITs攻守皆宜 04:102022/04/14 投資理財 專家：日圓重貶已成共識 日方享受出口亮麗 13:132022/04/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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