晶片電阻廠大毅（2478）董事會決議配息4元，含盈餘分配3元、資本公積1元，以大毅20日收盤價54.4元計算，隱含現金殖利率超過7％。

大毅2021年每股盈餘6.6元，全年稅後純益9.43億元，年增42.45％，寫下歷史次高紀錄，獲利水準僅次於全盛時期的2018年，以今日董事會通過的股息數字，盈餘發放比率超過60％。