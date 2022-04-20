原料成本飆漲，外加上海封城等雙重打擊，國內烘焙原料大廠南僑（1702）20日公告第一季自結財報，單季營收47.65億元，年增2.2％；但稅後獲利1.85億元，比起去年同期縮水34％，換算每股純益0.75元。

不過南僑3月自結稅後獲利8,754萬元，雖較去年同期衰退46％，但比起2月因為工作天數少單月僅賺444.8萬元，月增18.7倍，單月每股獲利0.35元。

南僑集團總裁李戡文坦承，目前確實比較辛苦，主要是俄烏大戰推升各項農糧原物料價格大漲，包括南僑用到最多的小麥、棕櫚油等原料，價格都是飆升，公司承受相當大的成本壓力。

他說，照理說農糧原料有一定的Cycle（循環），價格會隨季節上上下下，但這一波因為戰爭等因素，原料價格是一路漲，南僑只能一路追高，即使透過產品調價以反應成本，下批買的原料又更貴，所以追不上，一直會有落差。由於成本沒辦法完全轉嫁，公司獲利空間遭到壓縮。

二方面，大陸上海等地因為疫情嚴峻，實施封城管控，同樣對南僑營運造成影響。大陸地區占南僑整體銷售比重達六成，雖然在生產端，南僑在上海的金山廠沒有停工，仍維持正常生產，但由於配合政策採取「閉環生產」，員工吃、住都在工廠裡，管理難度增高，而且也會增加一些額外成本。

另外在銷售端，上海實施分區封控，許多餐廳、賣場、烘焙店無法營業、或人流大減，對生意一定會造成影響。

展望後勢，李戡文表示接下來還是要觀察俄烏戰事，如果拖太久，農糧原料不只價格上漲，像是葵花油、小麥等俄烏出口比重較高的項目，甚至可能出現斷貨情況。

對於南僑而言，葵花油用量很少；小麥進口來源則主要來自澳洲和美國，很少從歐洲購買，暫時不擔心斷貨問題，但成本壓力持續，就看戰事何時趨緩，原料價格能夠回穩。