充滿人道色彩與環保精神的ORIS腕表在台發表2022年度新品，甫在「鐘表與奇蹟」（W&W）表展發布的ProPilot X Calibre 400機芯腕表，因在台詢問度很高，將在5月搶先上市，另深受品味人士喜愛的Big Crown Bronze Pointer Date青銅表推出新色，去年問市的孫悟空聯名表也在今年推出第二代，都十分吸睛。

ORIS再次與華人一部動畫《孫悟空: 大鬧天宮》攜手推出第二款聯名表，限量72只，70萬元。（ORIS提供）

放眼鐘表界，ORIS是少數堅持只專注生產機械表的鐘表品牌，全新ProPilot X Calibre 400機芯腕表，採用39mm的鈦合金表殼，稜角線條的設計靈感源自飛行，外型俐落時尚，搭配ProPilot表圈和表帶和表冠皆是鈦合金，更加輕盈耐用，表盤有三種顏色，分別是灰色、藍色和鮭魚色，充滿活力與時尚感，因機芯穩定優異，提供10年保固服務。

ORIS力挺動物保育採用永續鹿皮製成表帶，推出ORIS BigCrown X Cervo Volante 聯名表，6萬元。（ORIS提供）

深受表迷喜愛的Big Crown Bronze Pointer Date青銅表，不僅有綠、棕、酒紅和藍色表盤可供選擇，且提供全青銅版表款，包括表帶、表圈、表冠都以青銅鑄造。與永續鹿皮Cervo Volante攜手合作的Big Crown系列指針式日曆腕表，鹿皮來源為野鹿，是為了維護生態平衡合法獵殺，皮革生產過程環保，不使用化學藥劑和肥料，為永續環保下典範，更添佳話。

ORIS Big Crown Bronze Pointer Date青銅表深受品味人士的喜愛，7萬5000元。（ORIS提供）

另充滿話題的孫悟空聯名表，則是以華人第一部動畫《孫悟空: 大鬧天宮》為靈感，表盤的琺瑯畫作是海龍王的龍宮，全球限量72只。