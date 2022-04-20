華視新聞今（20日）上午新聞畫面的跑馬快訊，誤播「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，引發社會大眾恐慌，華視緊急下架訊息並發聲明道歉，表示會嚴懲相關工作人員。而擔任代理總經理的主播陳雅琳向華視董事會自請處分，她稍早透過視訊在晚間新聞說明事件緣由與處理經過，並誠懇道歉。

華視代總經理陳雅琳日前飛往美國、法國獨家專訪駐美大使蕭美琴與駐法大使吳志中，目前已經從美國回到台灣，人現在隔離中，對於華視新聞出大包，陳雅琳以線上的方式參與自律諮詢委員會，並向華視董事會自請處分。

她剛以視訊方式出現在華視7點晚間新聞，嚴肅向大眾道歉：「我是華視代理總經理陳雅琳，針對華視新聞台今天7點晨間新聞在畫面底下的橫式快訊上誤植昨天錄製演習的相關訊息，產生這樣的錯誤導致民眾誤解，在此特地向大家致上最誠摯的歉意。」並表示華視將深切反省針對整起事件技術操作錯誤的同仁以及相關失職的人員、主管、經理會進行最嚴厲的處分，她身為華視代理總經理也會向董事會自行處分。