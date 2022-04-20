前大使介文汲。（資料照片）

俄烏戰爭邁入新的階段！烏克蘭總統澤倫斯基18日深夜表示，烏東「頓巴斯之戰」已經開打，烏方將抵抗到底。對此，前大使介文汲表示，澤倫斯說「這場戰爭準備打10年」，這句聽起來「政治正確」！

介文汲20日在《新聞大白話》表示，澤倫斯基放話「這場戰爭準備打10年」，這句話有的國家聽起來是「龍心大悅、政治正確」。話說回來，介文汲認為，「嘴巴硬不如武器硬 」，現在雙方都在放話，不過要看烏東的「頓巴斯大決戰」情況如何。

至於美國和北約有沒有參戰？「我認為老早就參戰了」，介文汲直言，並不是靠地面部隊，而是情報、人造衛星、電子偵察等，是無形的參戰，基本上就是控制這場戰爭。

介文汲分析，如果俄羅斯大有斬獲，澤倫斯基就會改口風。因為澤倫斯基只要稍微得一點甜頭就強起來，一弱就懷憂喪志。目前底氣比較足，尤其打掉俄羅斯的莫斯科號軍艦，現在說準備打10年。但這要在戰場上決勝負，未來2、3周是關鍵期。俄羅斯也會調整戰略，烏東是山雨欲來風滿樓，會決定未來走向。

介文汲認為，這場戰爭要停下來一點也不困難，過去明斯克協議就是只停火，沒解決問題；韓戰也沒結束，只是停火。普丁可能要畫一條「實際控制線」，在線內都是俄羅斯的，線外就不管了。未來可能走到南北韓模式，就是停火，問題就交給後代子孫解決。