西門子數位化工業軟體宣布，其針對類比、數位和混合訊號 IC 設計的電源完整性分析數位解決方案mPower現已通過格芯（GlobalFoundries，GF）平台的數位分析認證。

GF平台在功耗和效能方面取得了重大進展，配備射頻、汽車、超低功耗記憶體和邏輯等進階功能，可為汽車、5G、物聯網（IoT）和通訊市場以及其他高效能數位與混合訊號應用的下一代IC提供支援。

GF設計支持副總裁Richard Trihy表示，西門子是生態系統的領導廠商，我們將合作為客戶提供創新、及時的解決方案，很高興看見西門子進入電源完整性這一關鍵的EDA領域，其全新的電源分析解決方案使我們的客戶在滿足sign-off要求方面更具彈性。

西門子的mPower積體電路（IC）電源完整性驗證解決方案支援類比、數位及混合訊號設計，並支援全面的電源、電遷移（EM）和壓降（IR）分析。GF已對西門子的mPower數位流程進行認證，客戶可以為任何工藝要求PDK支援。

西門子數位化工業軟體Calibre設計解決方案產品管理副總裁Michael Buehler-Garcia表示，很高興mPower解決方案能夠獲得GF平台的認證，GF作為半導體製造的全球領導廠商，其與西門子在認證層面的合作，可協助雙方共同客戶更加快速準確地進行電源完整性分析，從而加快設計定案（tape-out）的速度並提高結果的品質與可靠性。