桃園豪宅建商中悦建設機構將在青埔特區推出地標豪宅代表作「HLA悦」，相較於青埔新推案價格普遍上看5字頭，中悦總裁李兩平認為，「要把最好的地段、最好的產品回饋給好朋友」，因此以每坪42萬元均價、低於市場行情二成的「住戶獨享價」，只限中悅住戶購買。

中悦建設機構30多年來，已興建近40個社區、超過6000戶，絕大多數都是80坪以上的大坪數住宅，成為全台鮮少只專注打造大坪住名宅的知名建商。此次在桃園推出的「HLA悦」不僅是中悦首次與國際知名設計團隊HLA合作，同時樓高31層，也是目前青埔最高的建築。

此次中悦為了回饋曾購買過或住過中悅住宅、商辦的客戶，放棄目前若在青埔房市推案、針對一般市場大眾銷售，以中悦品牌推出，可能賣到更高價格的機會，堅持只賣給曾買過或住過中悅房子的客戶，均價每坪42萬元，低於市場行情不少，如今已銷售率約25％，清一色全是曾是住過中悦房子的客戶，就有市場人士戲稱這案「沒買過中悦，沒有資格買HLA悦」。

據了解，不少人一開始以為這是行銷據頭，還透過關係直接找上李兩平，不過李兩平對於此案「中悦客戶獨享」相當堅持，最後沒住過中悦房子的客人都碰壁，所有HLA客戶最後簽約階段都還得到新莊的中悦總部，由李兩平親自確認「是否為中悦住戶」，才能簽約。

不少客戶得知中悦有此「住戶獨享」方案，幾乎沒問太多推案細節，就馬上下訂，例如就有中悦一品、中悦御之苑的住戶，還介紹鄰居來買，總共入手四間。

「HLA悦」位於青埔A19站商圈，由於旁側即為特定區外圍的農田保護區，擁有無限寬廣的綠意景觀，樓高31層為目前青埔最高建築，單層二戶規劃，每戶135坪，車道採用為超跑設計的1:8斜坡車道，全室建材均為進口，預計2024年底完工交屋。