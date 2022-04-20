合庫人壽董事長杜振遠20日合庫人壽舉辦與家總合作十周年記者會後受訪時表示，在台股有相當強勁的基本面加持之下，看好台股的後市；由於合庫去年在投資實現相當豐富的成果，因此杜振遠也表示，今年若有更多保費收入及可運用資金，也會放大加碼的幅度，但同時在趨勢上也將更加小心的觀察，以維持去年投資獲利動能。

而不僅杜振遠，連同前來的法籍法國巴黎人壽代表，都表達看好台股的基本面，認為台股的表現絕不是只有熱錢進來炒短而已。

根據合庫金所揭露的旗下各子公司在去年第四季的營運狀況，合庫人壽在2021年獲利亮眼，總獲利13.64億元，較2020年大幅成長23.89％，在整個合庫金控集團獲利僅次於合庫銀行；尤其投資報酬率高達2.99％，創下歷年來新高水準，同時也是合庫人壽去年獲利成長最為重要的關鍵。

合庫人壽董事長杜振遠，在尚未赴合庫人壽之前，就長年在合庫銀行財務操作領域，一路從基層的操盤手，作到職掌財務投資業務的副總，在整個投資大方向趨勢掌握得宜之下，合庫人壽去年不僅加碼台股，也加碼不少債券，也因而創造許多財務投資的利得，交出整體獲利的捷報。

對於2022年合庫人壽的營運，杜振遠表示，除了在保單商品上面，包括房貸人壽及投資型保單將繼續推動之外，投資仍然會在2022年的合庫人壽營運上扮演重要的角色。杜振遠指出，包括保費收入等可運用的資金，在合理的範圍內，合庫人壽也會擴大包括台股在內的投資，以實現投資報酬率來維繫合庫人壽在2022年的獲利動能。