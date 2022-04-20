晶圓代工龍頭台積電（2330）20日公告，旗下百分百分之百持有的美國子公司TSMC Arizona Corporation（TSMC Arizona），於紐約時間4月19日完成35億美元無擔保主順位公司債的定價，本公司債預計於4月22日完成交割，資金用途為一般營業用途。

台積電表示，TSMC Arizona完成的35億美元無擔保主順位公司債的定價，本公司債將由台積電無條件且不可撤回地提供保證，將註冊登記且公開發行，並由承銷商進行承銷。

台積電公告，本次募集包括10億美元3.875％利率的2027年4月22日到期公司債，5億美元4.125％利率的2029年4月22日到期公司債、10億美元4.250％利率的2032年4月22日到期公司債、10美億元4.500％利率的2052年4月22日到期公司債。

台積電公告，2027年到期之公司債係以面額99.829％發行，2029年到期之公司債係以面額99.843％發行，2032年到期之公司債係以面額99.742％發行，2052年到期之公司債係以面額99.771％發行。本公司債預計於2022年4月22日完成交割，資金用途為一般營業用途。