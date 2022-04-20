網紅奎丁（王乙晴）外型亮麗、個性豪爽，YouTube頻道吸引60.2萬網友訂閱，還是去年《走鐘獎》生命貢獻獎的得主；近日她在IG開放問答，被問到每月最低收入，奎丁大方地解答了。

隨著自媒體的興起，越來越多人當起YouTuber，因此這行的薪資備受外界好奇，2個月前YouTube頻道「排行榜」更是列出2021年收入最高的前50位台灣YouTuber，擠進前3名的「Terryt Films」、「葉式特工」和「Jay Lee Painting」收入均在128萬台幣以上，平均月收至少10萬，羨煞不少小資族。

擁有60萬訂閱數的奎丁，外界自然會主觀認為她應該也是高薪族，最近奎丁在IG限時動態開放網友問答，今（20日）回應粉絲每個月的最低收入為何，面對這麼隱私的問題，奎丁非但沒跳過，還直接回答：「負的啊，我還有公司要負擔成本，有時候成本太高，真的會一不小心變成負的，成本除了公司外，還有拍片成本。」並坦言自己花在保養、打扮的金錢，比起其他女生已算很少。

除了被問到月薪，奎丁的理想型男友條件也備受好奇，她坦言過去會很看重外表，後來發現這些都只是附加價值，「一切還是看相處、溝通是不是順暢的才最重要。」