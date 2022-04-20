全台首家結合寵物美容的肌製所健身教室來了。民眾上健身教練課時，除了能打造火辣又帥氣的體態，更能同時帶毛孩來洗香香做造型，不僅節省飼主時間，肌製所還提供少見的個人專屬健身教室，在後疫情時代更能避免群聚染疫風險。農委會動物保護資訊網110年度全國家犬貓統計數量達2,106,028隻，趨近內政部同年5月0至14歲人口統計2,935,070人，國人渴望照顧毛孩的程度已堪比孩童。而勞動部110年度勞工總工時達到2,000.4小時，以上尚未包含加班工時與責任制型態工作，甚至台灣在108年世界各國工時排名達第四高，表示多數國人的生活型態仍相當忙碌。

肌製所看準民眾痛點，照顧學生健康同時也幫忙節省時間、精力，一併把毛孩整理到乾淨漂亮。 後疫情時代，健身產業如何降低場所染疫風險是一大議題，個人專屬教室是極佳防疫作法，但現行僅少數日系健身中心提供且價格昂貴。肌製所則有別於高昂費用，不僅提供6坪個人訓練教室，還採取平價收費，此外，私人教練亦具備全球肌力體能權威機構頒發的訓練專家證書（NSCA CSCS），且獲得健美比賽優勝，無論民眾想改造體態、中高齡體適能及肌力提升，都很適合在肌製所訓練。若民眾想自學健身，肌製所也推出具科學論證及實務並行的健身減肥知識網站，但要留意每個人生理結構存在差異，仍須尋求信任的專業教練指導。