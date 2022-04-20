新北市金山區公所小編陳嘉緯2020年過勞猝死，監察院糾正金山區公所，陳嘉緯父親今年1月間由立委及委任律師陪同至金山區公所請求國家賠償836萬，近日結果出爐，新北市政府國家賠償事件處理委員會決議拒絕賠償。陳父表示對結果無法接受，將向法院提出國賠訴訟。

新北市政府法制局表示，根據金山區公所提供陳嘉緯差勤紀錄，陳每個月70個小時專案加班申請，符合市府教職員工出差加班應行注意事項。而死亡前的2個月加班時數，分別為124小時、84小時，是公所體恤死者於事後追認，才超過專案加班時數70個小時。

此外，經國賠會查證，調閱陳嘉緯電腦資料後發現，陳是自願加班處理事情，並非公所主管強迫要求加班。故不存在國賠法第2條第2項公務員行使公權力的情形，所以不成立國賠責任。

陳嘉緯父親收到拒絕國賠公文後，氣憤表示「無法接受！」。陳父說，嘉緯加班超過100多個小時，監察院也調查過了，現在說嘉緯是自願加班，完全就是在推卸責任，他一定會走法院，提出國賠訴訟，還給兒子一個公道。