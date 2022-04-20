因應2022世界地球日，高雄市政府宣布，自4月22日起至年底，每周五使用QR Code乘車碼，就能享免費搭乘市公車、微笑單車YouBike2.0掃碼租車享前30分鐘免費優惠。一卡通公司也加碼響應推出多項優惠好康，呼應高市府「綠色星期五 QR減碳樂暢遊」活動，一起為地球減碳盡一份心力。

一卡通公司說明，配合高市府「綠色星期五 QR減碳樂暢遊」系列優惠活動，4月22日起至年底，除了搭公車使用QR Code乘車碼免費(全額回饋)、YouBike2.0掃碼租車享前30分鐘免費外，4月22日起至8月31日期間，使用一卡通MONEY乘車碼搭乘高雄市公共運具，當月搭乘滿5次，即贈7-ELEVEN 30元優惠券一張（每人每月限回饋一張），首次使用乘車碼，加贈7-ELEVEN 20元優惠券一張，筆筆搭乘還可抽超可愛、嗶卡會唱歌及震動的天竺鼠車車一卡通，每趟都享一次抽獎機會。

相關優惠好康資訊請上各業者官網查詢或FB臉書粉絲團「高雄市政府交通局-轉動高雄青春夢」查詢。

高雄市為首先將QR code乘車碼導入交通運具的城市，目前一卡通MONEY已可使用於高雄市捷運、公車、輕軌、渡輪、Youbike2.0公共自行車、共享電動機車等。可透過一卡通MONEY功能暢行高雄，享受行動支付帶來的便利。

一卡通公司表示，一直以來積極將手機行動支付功能佈建至各項公共交通運具，以提供使用者更便利的支付選擇，提升大眾運輸的友善度，期待有更多縣市導入乘車碼服務，也呼籲大眾能多多搭乘公共運具，一同節能減碳，達成政府2050年零碳排目標，減緩全球暖化危機。