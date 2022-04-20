大陸財政部20日公布，2022年截至3月底，已經發行專項債人民幣（下同）1.25兆元，占提前下達額度的86％，較2021年同期增加1.23兆元，多達11個省市全部完成提前下達額度發行。

大陸財政部20日在線上記者會表示，2021年12月財政部提前下達地方2022年新增專項債券額度1.46兆元，提前下達時間較上年提早3個月左右。提前下達後，各地認真編制今年首季發行計劃，積極組織發行。截至2022年3月末，已發行1.25兆元，占提前下達額度的86％，比去年增加了1.23兆元，其中內蒙古、遼寧、黑龍江、上海、浙江、福建、山東、廣東、廣西、四川、甘肅等11個省份已全部完成提前下達額度發行工作。

大陸財政部指出，已發行的專項債券中，支持市政和產業園區基礎設施4,157億元、交通基礎設施2,316億元、社會事業2,251億元、保障性安居工程2,016億、農林水利1,004億元、生態環保468億元以及能源、城鄉冷鏈等物流基礎設施251億元，對穩定總體經濟起到了重要作用。