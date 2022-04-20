一年一度的世界地球日即將在4月22日邁入52周年，今年以「投資我們的星球」（Invest in Our Planet）為主題，強調不僅是心態上關心我們所在的環境，更應該身體力行。簡單的來說，用「投資」選擇永續相關商品，就可以展現行動力，作為與地球共好的實踐。

施羅德投信表示，自2020年新冠疫情擴散全球以來，市場持續波動，特別是今年因為聯準會升息、以及俄烏紛爭等因素，再度帶來市場不小的修正。展望未來，仍建議將永續產品納入投資核心，除了標的企業較有因應環境變動的韌性，另外，在永續法規趨於嚴格下、相信也會得到市場較高的評價，會是未來的贏家企業。

施羅德環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍說，很多掌握大趨勢的創新企業、也都能同時顧及永續概念。好處是，投資人在「愛地球愛環境」的概念下，也能對投資成果充滿期待，可以一石二鳥。舉例來說，在新冠疫情肆虐的過去兩年來看，數位安全、潔淨能源、永續能源等領域的指數報酬率都超過了60％，電動車/自駕的報酬率更是達90％，比全球股市表現優異許多。

在過去，數十年來都是以單一主題引領潮流。如1990年的科技指數(成長599％)、2000年的金磚指數(成長700％)、2010年的布蘭特原油(成長296％)、2020年的美國尖牙指數(成長424％)。然而，經濟結構不斷改變之下，預期未來的投資主題會百花齊放、多元豐富。

林良軍說，以施羅德(環)環球顛覆未來股票基金為例，就不會聚焦單一投資主題，是以「翻轉創新」、「顛覆產業」作為最高主軸，再以個別選股、深入研究的方式，尋找新贏家企業。

像是去年下半年開始通膨議題升溫，投資團隊判斷石油天然氣冬季可能大漲，便開始布局殼牌(Shell)石油，特別是該企業已啟動能源轉型計畫，增加低碳電力交易以及擴大氫能投資，團隊甚至於今年一月低點加碼。受到市場激勵以及企業本身的永續發展，殼牌石油一路表現優異至今，可證明投資團隊眼光精準。

展望未來，施羅德(環)環球顛覆未來股票基金經理人Alex Tedder表示，這檔基金納入具長期結構性成長趨力的五大主題，包括數位平台、電子商務、工業自動化、醫療創新、能源轉型，採取創新多元主題配置，尋找具有結構性成長動能的新贏家。另外，因2022仍處會進一步壓縮企業獲利的通膨環境，看好高獲利能力、高現金流量、高產業成長性、多角化經營且擁有產品定價能力的企業。