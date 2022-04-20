穩定收入還是創業圓夢，你怎麼選？1名擔任公職的男網友，穩定工作5年下來存得一筆錢，考慮辭職開間飲料店圓夢，問其他網友意見；另名內行網友就說，根據統計100人在餐飲業創業，只有1人能開店超過5年，9成以上全是數百萬投入水中還負債累累，其他網友也紛紛勸原PO別想不開。

該網友在PTT上發文，他擔任公職約5年，工作穩定存了一筆錢，原本想當買房頭期款，但因房價而作罷，而他想到從小就喜歡喝手搖飲，曾夢想開飲料店，因此如今考慮辭職創業，但他也坦承研發飲料是難事，光是找茶葉、弄配方、設計產品就很花錢，更別說後續找店面、設備、人事、廣告等，他因此詢問其他網友應該放棄公職、追夢開飲料店嗎？

1名擔任公職的男網友，穩定工作5年下來存得一筆錢，考慮辭職開間飲料店圓夢，問其他網友意見，其他網友紛紛勸他別想不開。（翻攝自PTT）

其中1名內行網友回覆文章，他說「國人創業餐飲業 90%撐不到1年，撐過1年的10%中，又有90%撐不到5年」，代表100人在餐飲創業，只有1人5年後仍開著，而若第1年就失敗，代表加盟金、裝潢器材費通通不能回本、數百萬丟入水中，他建議原PO若要加盟品牌，可上網收集其他加盟主意見，也要自行研究開設地點。

該網友說，若原PO是要自創飲料店，最開始要先學會自行製作飲料，煮珍珠、煮紅茶都是學問，最後租店面或夜市擺攤，整體費用仍百萬起跳；若原PO存款不足還需借貸，就必須承擔若失敗得揹債的狀況，他說若原PO仍認為上述情況值得圓夢，就可創業，「如果沒有這種覺悟，那你去飲料店打工體驗一下人生就好」；其他網友也留言「想搞人，叫人創業就對了」、「別想不開，寧可副業投資，也不要辭公職」、「真的不要想不開」。