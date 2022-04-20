六月穿上久違的公主風洋裝，相當夢幻。（TVBS提供）

六月覺得46歲的自己很幸福。（TVBS提供）

六月日前特地擔任《女人我最大》官網「母親節特別企劃」的封面人物。由於母親節將至，六月表示最想得到的母親節夢幻禮物是「自由一天」，一天不當媽媽，2個小孩子有事情全部都去找爸爸李易。

六月跟李易結婚11年育有1子1女，她吐露夫妻倆的相處模式，「自從跟李先生（李易）認識後，我都是以『媽媽』的角色自居，李先生就像是我的大兒子，所以要照顧3個小孩。」

身為全職媽媽，六月帶小孩出門總是以「輕便」服裝為主，這次一改素人媽媽裝扮，藉拍攝機會穿上久違的「公主風」洋裝，一連換了3套，每換一套就問：「我這樣美嗎？」聽到大家齊聲稱讚時，她露出滿意笑容說：「媽媽也想擁有『少女心』，難得可以這樣人模人樣。」

46歲的六月說自己現在的狀況「很幸福」，能做自己是一件很幸福、很自由的事。回想「最幸福」的事，六月露出媽媽溫暖的笑容說：「每當幫小孩燙衣服、摺衣服，我就覺得好幸福，當我親手把小小的衣服燙好、燙平，然後摺好，放進他們的小衣櫃裡頭，是幸福的畫面。」

自從當母親後，每年的母親節六月都把自己奉獻給家庭，但今年六月跟老公李易喊話：「我不要禮物，母親節我希望可以『不當媽媽』擺爛一整天，就從早起床開始。」雖然口頭上這樣講，但想了一下又認為還是會放不下小孩，同時也開玩笑說到：「我深怕把小孩交給老公後，回來小孩會長得不一樣。」