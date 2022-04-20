於1963年完工的台中東海大學路思義教堂，為國定古蹟，歷經補修卻無法解決教堂內外的破損，立法院副院長蔡其昌20日與地方民代及文化部人員前往會勘，爭取總經費3800萬將教堂長期漏水、鋼窗鏽蝕、外牆瓷瓦破損已及內部機電老舊設備等問題一次解決。預計今年底將進行整體大修繕。

校方指出，路思義教堂為著名建築師貝聿銘、陳其寬等人合作設計，在國際上屬於現代主義建築鋼筋混凝土薄殼結構經典之作，已有60年的歷史；是「東海人」的記憶、台中的地標更是台灣人的驕傲，然而歷經半個世紀的修補一直無法解決教堂內外的破損。

立法院副院長蔡其昌表示，歷史建築修繕是大工程，所以向文化部爭取經費，來做這項文化資產的保存，也是身為「東海人」的校友們給路思義教堂60歲的生日禮物。

文化部政務次長蕭宗煌說，路思義教堂是台灣現代建築史上經典且無法複製的重要典例，是能與全球各地現代建築競逐的典範之作，為了讓台灣這項重要的文化資產能夠被妥善保存，文化部也會盡全力提供協助。

文化部指出，工程總經費為新台幣3800萬（文化部文化資產局3600萬95％，其他機關捐助200萬5％），將進行：鋼筋混凝土結構體修復及防水工程、立面門窗及天窗、室內地板及裝修雜項工程、原有電氣設備、排水設備、消防設備、空調設備、影音設備更新修繕工程、校內共同管溝設置、鋪面新作及景觀復原工程。

立法院副院長蔡其昌20日邀集立法委員張廖萬堅、文化部政務次長蕭宗煌、議員林祈烽、及「東海人」市議員施志昌、林德宇、陳世凱、謝志忠、張耀中、陳淑華、蔡雅玲、林義偉等人，與東海大學校長張國恩等前往會勘。