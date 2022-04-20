數位發展部人事再底定一人，數發部資通安全署長接任人選，外界原本看好行政院資安處長簡宏偉，但在簡宏偉表達無意願之後，據了解，將由國發會資訊管理處長謝翠娟出任。

謝翠娟是交通大學資管研究所博士，曾任行政院前研考會分析師、科長、高級分析師、組長、國發會資管處高級分析師等職務，具資訊專長及數位治理經驗，在國發會協助推動智慧政府。

至此，數發部重要人事底定。除首任部長內定由數位政委唐鳳轉任，一位政務次長可望由蘇揆人馬、一卡通董事長李懷仁出任，另一位政務次長則爆出大黑馬，將由亞矽人資長闕河鳴出任，至於常務次長人選，則為唐鳳倚重、自通傳會借調到其辦公室的參事葉寧。

李懷仁是蘇系大將，曾幫蘇貞昌打過選戰，後來擔任行政院前副院長陳其邁辦公室主任，專責資通訊、5G、AIOT、智慧城市、數位轉型等業務，疫情期間與唐鳳共同規劃口罩APP，二人有共事經驗。2020年底陳其邁補選上高雄市長後，李懷仁轉任一卡通董事長。

闕河鳴則是數發部高層人事一匹黑馬，現任陽明交通大學電機工程系副教授，美國南加州大學電機工程博士，曾任前新聞局數位廣播電台審議委員會審議委員、有線廣播電視審議委員會審議委員、數位無線傳輸平台督導小組委員，及通傳會有線廣播電視審議委員會審議委員。他兼任亞矽人資長已四年，專門負責5G開放網路平台測試驗證，對5G發展推動著力甚深。

葉寧畢業於台大法律系及法律研究所，是國家通訊傳播委員會（NCC）的參事，借調到唐鳳辦公室，是資深文官，也是位法律人，曾任陸委會法政處長及通傳會法務處長。在NCC任職時，負責數位匯流法案撰寫，協助唐鳳建立公共數位創新空間小組，負責智慧城市、數位治理、開放政府等政策，頗受唐鳳倚重。

數發部下設三級機關資通安全署、數位產業署，其中數位產業署長可望由工業局長呂正華轉調，未來在數位、AI、智慧城鄉、系統整合等領域，將帶動數位產業發展並布局海外市場；資安署長則由謝翠娟出任，資安署是由行政院資安處升格，主要負責統籌政府整體資安治理架構，以便將資安資源與管理做到向上集中。

此外，主秘一職則擬由資策會顧問、國發會前資管處長潘國才出任。