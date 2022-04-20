韓國辣模申才恩（又譯辛載恩）擁有甜美童顏與E罩杯火辣身材，曾拍過知名咖啡品牌，並代言手遊；儘管已升格人妻，發文仍堅持性感大尺度，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，結婚毫不影響人氣。申才恩日前才分享只穿圍裙烤肉辣照，近日又PO出透明薄紗濕身美圖，讓所有網友看了狂噴鼻血。

申才恩近日在IG分享2張美照，畫面中她全身僅穿超薄白紗，雙手捧著黑色蓮蓬頭對著自己，仰頭閉眼任由水柱噴射在她鎖骨間，雪白UU與蜜桃美臀呈現S曲線，側面犯規好身材在薄紗下若隱若現，畫面相當香豔；另一張照片她則秀出無辜童顏，半濕長髮搭配香肩美胸更增添性感。

照片發布後果然讓網友暴動，申才恩還問：「新概念，好奇嗎？」似乎將有新系列照釋出，粉絲也紛紛留言高呼：「期待」、「嘿，讓我看看」、「Wow完美」、「Sexy」、「就愛這味」、「哇簡直美瘋了」、「真漂亮」、「會冷齁」、「穿好衣服洗澡」，都被她辣到噴鼻血。

申才恩的IG原本有破270萬追蹤數，後來因為尺度太大遭檢舉，原本的帳號遭到強制停用，讓她開始經營新的社交APP平台；該平台系統是付費訂閱制，月付韓幣若干定價就能看到IG未公開的辣照，越貴能看越多，可解鎖全尺度辣照外，同時會收到實體簽名照，還能有跟申才恩私聊的機會；這新平台的經營可能就跟她說的「新概念」有關。