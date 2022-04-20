口譯哥趙怡翔還沒有投入選舉前，就樂於跟關心政治的長輩討論城市發展、地方建設，高中時期曾在加拿大國會議員辦公室實習，大學唸政治系、參與加拿大的地方政治，人稱口譯哥的趙怡翔Vincent，早就在心中種下從政的種子，以這份熱情回台灣當兵，一路佈局到2022，終於走上從政這條道路。

在大安區出生長大，回台後也住在這邊，在趙怡翔心中，大安文山區是整個台灣的縮影，台北市最特別的一個選區，趙怡翔說，有所謂的都會金融重鎮，這種高度市中心的一些地帶，文山區則是有農會、貓空、茶屋，整個在生活文化上它是一個滿廣的區域。

趙怡翔指出，都更在台北市已經是全民共識，但一個都更案要動工卻要花8到10年協商，第一個要檢討的是行政效率，政府可以當公正的第三方，住戶和建商互相不信任、過程漫長，政府由背景角色主動出擊。

很多人會認為台北這幾年的進步是很緩慢的，趙怡翔說，不用跟國外其他城市比，跟台灣其他城市比就會發現台北很多發展都是比較緩慢的，這就是台北缺乏動力的跡象，台北身為國家的門戶、首都，不好好經營實在是可惜。