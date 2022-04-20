大甲鎮瀾宮剛結束一年一度9天8夜遶境活動，緊接著24日將舉行第12屆第1次信徒代表大會；市議員施志昌等質疑鎮瀾宮急改選程序不符？中市民政局有失職、包庇之嫌，21日將在市議會舉行記者會。台中市民政局強調，宗教團體為利於任期銜接都會提早進行董監事改選等事宜。

大甲鎮瀾宮董監改選不僅是傳統大甲53庄的大事，去年中二選區立委補選時，還被外界拿出來放大檢視，面對即將登場的信徒代表大會等，將成為繼媽祖進香盛會後，各界關注的新焦點。

民眾指出，鎮瀾宮爭議不斷，從財務不透明到董事長選舉，還有大甲鎮瀾宮24日就要召開信徒大會，19日才發出會議通知，與法定15日前要通知不符；民政局也被質疑公權力不彰，毫無作為。市議員施志昌21日將舉行記者會，要求市府民政局應立刻介入調查與改正。

民政局表示，宗教團體為利於任期的銜接，都會提早進行董監事選舉等事宜，提前選任下一屆董監事名單；董監事任期生效日期，仍從當屆任期屆滿後接續起算，並未影響現任的權益。

鎮瀾宮強調，人民團體都是在任期屆滿前就要先辦理改選等事宜，改選後才會依照任期日期來辦理就職和登記；辦理改選前，自然就要依規定先聘任第12屆的信徒代表，並沒有什麼違法的疑慮，廟方一切依法行事。