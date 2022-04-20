詐騙猖獗且手法日新月異，而近年來虛擬貨幣投資夯，也成為詐騙集團最新手法。科技新創Gogolook 20日表示，旗下陌生來電辨識軟體Whoscall近期觀察到上百封假冒知名虛擬貨幣交易所的釣魚簡訊以及超過5個詐騙網域，詐騙集團以「帳戶凍結、更新帳戶」之名，誘使民眾在假網頁中陸續輸入虛擬貨幣帳戶資訊以及雙重驗證碼，導致帳戶內資產全數被盜走。

Whoscall指出，這些假冒虛擬貨幣交易所的釣魚簡訊，透過仿冒網頁的形式，誘使受害者輸入虛擬帳戶的帳號密碼以及驗證碼。詐騙集團也同步紀錄資訊並實際登入受害者帳戶，讓本應成功登入轉跳的受害者仍停留在假網頁中，持續輸入第二次與第三次的驗證碼，實際上卻正在授權詐騙集團用自己的帳戶創建禮物卡後轉出帳戶，導致帳戶加密資產全部被盜走。

Gogolook軟體與AI數據技術研發總監李彥儒則表示，目前在台灣出現的假冒虛擬貨幣交易所詐騙簡訊手法，同時也出現在日本、韓國，詐騙集團更是連日變換詐騙簡訊的文案、生成新網域，企圖增加民眾上當的機率。

李彥儒預測，接下來一週內，有非常高的機率會有更多虛擬貨幣交易所遭到假冒，「如同去年春節期間假冒國內銀行進行釣魚簡訊詐騙的翻版」。

針對近期用戶大量收到偽冒的釣魚簡訊，幣安台灣市場負責人Terry Huang則表示，加密市場充斥越來越多的詐騙，用戶應該提高警覺，避免資金損失。而要特別注意的是，由於區塊鏈轉帳的不可逆和用戶資訊的匿名性，一旦發生對應的轉帳或讓帳戶資訊洩露出去，資金或將無法追回。

面對釣魚簡訊可能帶來的巨額損失與威脅，Whoscall智慧簡訊管家功能運用AI技術與結合第三方資料庫，已在第一時間辨識出最新的釣魚簡訊特徵。若用戶收到陌生簡訊帶有可疑的連結，可以先透過Whoscall手動檢查連結功能（Android版本限定）確認連結安全性。

此外Whoscall表示，所有用戶也能升級Whoscall進階版，透過智慧簡訊管家功能自動過濾詐騙簡訊，確保自身虛擬資產安全性。