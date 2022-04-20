UBI（聯合生物醫學公司）經營權之爭持續上演，創辦人王長怡遭解任開曼聯生控股、聯生藥董事長職位，改派崔贊捷出任，她於20日發出聲明稿指稱，此事件全然不尊重母公司聯亞生技為台灣官股（經濟部20％，國發基金20％）參與的事實，不符合情理法層面斷然做出傷害台灣股東權益之嚴重錯誤行為。

王長怡表示，她自1998年代表美國UBI投資台灣，與台糖、國發基金及耀華玻璃合資成立聯亞生技開發(股)有限公司（簡稱「聯亞生技」），泛官股與UBI持股比例約為4:6。因事業版圖擴大及為提升經營效率，於2013年由聯亞生技切割成立子公司-聯生藥（位於新竹湖口，現為聯生藥開曼控股96.98％之子公司）；另於2014年由聯亞生技切割成立聯亞藥業(股)公司。

她表示，自美國回台灣發展生技產業，已在台灣深耕23年餘，（1）訓練為數眾多的優良素質生技相關專業人才（>1,000人，>50％具碩博士研發能量)； (2)投資建設US FDA查核通過的GMP廠房設施；並且(3)主導蛋白質藥物製程技術平台開發與生產設施建設。秉持生技產業技術落地台灣，實在無法容忍任何惡意吞併及侵佔行為。

王長怡說，個人持有美國UBI50.24％股權，最大股東，2022年3月31日上午由聯生藥CEO兼董事林淑菁及董事崔贊捷召開聯生藥開曼控股董事會，無預警撤換其董事長職務，同日下午又召開聯生藥(台灣)董事會，選任崔贊捷為新任董事長，嗣後並立刻廢止她的電子郵件信箱與公司門禁，企圖阻斷她與公司內部溝通管道，陷於孤立無援。

此次無預警突然更換聯生藥開曼控股董事長與聯生藥 (台灣)董事（及董事長）的事件，事出突然，非比尋常且是不合乎情理的作法。

由於此事件涉及政府40％投資指標性的聯亞生技重大權益，站在台灣官股投資公司的立場，應即刻由經濟部制止此事延燒。在此訴求維持原董事會，並由她繼續擔任董事長一如以往行使職權。

至於崔贊捷生出生地一事，王長怡說，並非如聯生藥聲明稿中所述，她已將相關資料呈交有關單位調查。

王長怡表示，UB-612新冠疫苗開發獲政府補助與支持，由聯亞生技統籌管理。且其為重要抗疫戰略物資，從生產到使用都需謹慎管控，並受相關法規單位監管，非一般大眾物資買賣之單純商業行為。

王長怡說，UB-612雖然還未取得EUA核准，但她與團隊一直沒有停止過努力，近期也獲得國際著名醫學期刊認可並在美國進行三期試驗，希望UB-612廣效性的新冠疫苗能夠為人類帶來一絲希望，期待透過它對抗各種變異株及提升T細胞免疫能力，協助全人類結束這場世紀浩劫。