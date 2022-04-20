法國總統大選，由現任的中間派總統馬克宏(Emmanuel Macron)，與極右翼挑戰者瑪麗娜•雷朋(Marine Le Pen)進入第2輪投票。周三晚上將有2人的1V1電視辯論會，誰表現好誰就更有可能在周日的投票中勝出。這場辯論將是馬克宏與雷朋的第2度對決，2017年一場類似的辯論中，雷朋較差的表現輸給了馬克宏，想必這次捲土重來她會做足準備。相同的，爭取第2任期的馬克宏也會嚴陣以待。

美聯社報導，立場中間的現任總統馬克宏在4月10日的第一輪投票中得到第1名，這符合大多數觀察家的預期，但是他的優勢卻相當微弱，得票率只有27.8%，排名第2的雷朋獲得23.1%，差距只有4%。這是雷朋極大程度的進步，五年前，雷朋也有參加總統選舉，當時她以 34% 的選票，輸給了馬克龍66%。

她在2017年的落敗與電視辨論表現不佳有關，當時雷朋面對提問看上去猶豫不決，經常趕緊翻閱筆記本以尋找答案，顯得不從容又準備不足；相對的，馬克宏抓準機會對雷朋的手足無措發動了打擊，立即獲得很好的支持度。

馬克宏在2017年參選時只有39歲，儘管沒有多少政治經驗，但在談論各種問題時都表現的很自信，並且能夠深入細節表現自己的意見。

雷朋表示，她會做好更充分的準備，在這段時間一直與選舉顧問排練與沙盤推演。

由於馬克宏走的是中間路線，而雷朋是明確的極右翼，因此左派意見者的選擇就會成為兩人的主要爭取對象。預計勒雷朋要挑起那些具有反馬克宏情緒的選民，批評他的執政記錄，並宣傳她的民粹主義可以作為合適的替代方案。

雷朋明確表示她禁止在法國的穆斯林戴頭巾，她也主張縮小法國與歐盟、北約的連繋。相對的，馬克龍則認為法國必須待在歐盟，並成為歐盟的領頭者，才是使法國在世界上更強大的方式。他也開始向左翼選民訴求，表示目前的中間路線，已是左翼者相對可接受的選擇。

不過，民意調查公司 IPSOS表示，法國選民對這場選舉意興闌珊，感到疲倦、擔憂、有時是沮喪甚至憤怒。

巴黎的一些選民希望，這場辯論能討論一些實質問題，比如氣候問題、教育或強大歐洲重要性。