17日晚間，41個獅子會成員舉辦大型餐敘活動，在密閉空間中聚餐3小時，過程中脫口罩敬酒與抽菸樣樣來。(圖／彰化縣衛生局)

20日台灣新增2386例本土個案，彰化縣也邁向新高峰，共18例，居家隔離人數已達到552人，以獅子會羊肉爐聚餐最為嚴峻，其中一張足跡更讓網友嚇呆，直呼這下完了。

17日晚間，溪湖鎮東環路春芳羊肉爐聚餐中，共聚集了41個來自中部各地的獅子會成員，為時3個小時的聚餐，如今已累積8人確診，彰化縣衛生局長葉彥伯坦言這條傳染鏈還會持續擴大，且疫調相當困難，才會公布確切時間與地點。

不少網友看到這張41個獅子會大型聚餐足跡也看傻眼，留言大酸「獅子會總不會缺席」、「又是獅子會」、「獅子連結得很用力」、「感謝獅兄姊們 離開放又近一步」、「這只是冰山一角」、「這下完蛋了」、「台灣真的會被獅子會害慘」，但也有人反駁，認為指揮中心不禁止內用就是這樣。

縣府查證過程中，發現獅子會成員不僅有脫口罩逐桌敬酒，甚至還有抽菸，大幅增加感染機率，如今已有父子檔和夫妻確診，將會依法開罰。

★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！