在債息急漲一波後，美國10年公債實質收益率周二正式由負轉正，不過這對於美股後市並非好兆頭，尤其是高成長的科技股恐將首當其衝。實質收益率的算法是公債名目殖利率減掉該公債年限的通膨預期年增率，負的實質收益率代表通膨預期年增率高於公債的名目殖利率。

周二美國10年公債殖利率揚升到2.94％，而未來10年的通膨預期年增率仍維持在2.92％，實質收益率正式由負轉正，為2020年3月以來首見正值。對於美股投資人而言，這是一大警訊，公債收益率轉強通常意謂著股票的吸引力變弱。此外，公債殖利率上揚本來就不利高成長類股的賣相，因為升息的環境下將衝擊獲利成長。

更重要的是，這類成長型的風險性股票也擁有比其他類股較高的長期本益比，因此若長期保值的公債具有較好的收益率，此類股票面臨的賣壓往往比較大。

過去幾個月的市場行情就足以說明其中的關聯。美國10年公債殖利率去年底收在1.51％，到周二的2.94％已翻了快一倍。同期間道瓊工業指數下跌3.8％，標普5百指數則大跌6.7％。

而科技股等高成長類股的跌幅尤重，那斯達克指數今年迄今累計重挫13％，iShars羅素2000成長型ETF更是暴跌15％。

美國10年公債實質收益率之前有很長一段時間都保持正值，公債殖利率理想情況下本來就該高於通膨率，在疫情爆發前10年公債殖利率大部份時間也都高於通膨。

根據聖路易聯準銀行的資料，美國10年公債實質收益率2004年以來大多數時間都保持正值。

但這波公債實質收益率轉正對美股投資人恐怕不是好兆頭，美國Truist商業銀行的策略師團隊最近剛剛調降美股投資評等，理由就是公債的投資吸引力已逐漸強過股票。