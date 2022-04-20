全球智慧開店平台SHOPLINE宣布，將推出OneWarehouse智慧倉儲物流系統，除整合SHOPLINE電商系統外，更與多家超商、宅配物流服務商合作，提供北北基桃當日配快速到貨、客製化包裝及組裝加工、逆物流與海外倉儲物流等多元服務。

透過OneWarehouse數位化的智慧倉管檢核機制，定期盤點庫存並透過監控系統記錄追蹤，有效提升作業效率，大幅降低出貨錯誤率，後台亦提供即時庫存水位、出退倉數據以及商品歷程動態，供店家隨時查閱進銷存紀錄，協助電商業者能即時掌握庫存及銷售狀況，進而做出正確決策。

疫情改變消費者購物習慣，民眾消費行為轉往線上，推升電商產業的蓬勃發展。根據經濟部統計，網路銷售額占整體零售業營業額比重逐年攀升，2021年零售業網路銷售年成長更達24.5％，創統計發布以來新高。隨著市場需求增加，電商業者如何有效掌握訂單、庫存、倉管、配送到逆物流，打造順暢的倉儲送貨管理流程，不僅影響著消費者的購物體驗，更左右著品牌營運發展的天花板。

SHOPLINE觀察，店家經常碰到的倉管問題包含無法同步掌握訂單與貨況供給、商品體積過大導致無倉庫可供存放、人工處理合併或拆分訂單以及多樣化的商品組合，都使得檢貨流程複雜易出錯，種種挑戰也使得倉管成本居高不下。

SHOPLINE推出專為電商品牌打造的OneWarehouse智慧倉儲物流服務，透過數位化且標準化的倉管流程，妥當安排人力和商品配置，能大幅縮短訂單處理時間、提高效率，進而發揮最大產能；整合多個通路與物流並能即時追蹤物流動態的服務，亦是切中各種規模的電商品牌解決倉儲物流的需求，大幅減輕物流處理負擔、縮短配送時間、節省企業成本。

SHOPLINE台灣總經理陳少勤表示，OneWarehouse提供店家從倉儲到配送一站式的解決方案，透過建立智慧倉管流程，提升倉管品質，也為店家強化營運體質。未來，SHOPLINE將持續專注在全通路生態圈服務版圖發展上，協助店家不斷優化消費者購物體驗並提高品牌的營運效率。