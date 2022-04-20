香港特首唯一候選人李家超的YouTube競選頻道20日突然遭關閉停用，YouTube所屬的Google發言人表示，Google需遵守美國相關制裁的法律，並根據服務條款執行相關政策。李家超競選辦主任譚耀宗對此表示遺憾，批評做法毫無道理，但強調競選宣傳不受影響。

李家超本月9日以網上記者會形式發表競選宣言，透過YouTube頻道、Facebook競選專頁直播，李家超競選辦不時也會貼出選舉廣告及更新競選活動，且過去近兩星期多場與選委交流的見面會，也有在這兩個渠道進行直播。

譚耀宗指出，20日早收到Google通知被停止帳戶，涉嫌違反出口及制裁政策，無法還原，對此感到遺憾，他批評此舉「毫無道理」。但他強調，無法阻止將選舉及候選人的資訊傳播給社會，會繼續努力選舉工作。

YouTube所屬的Google發言人表示，Google需遵守美國相關制裁的法律，按照使用守則執行，並根據服務條款執行相關政策，「我們經過審查後遵循這些政策，終止YouTube頻道Johnlee2022」，但沒有具體說明原因。

美國在2020年8月7日曾宣布制裁11名損害香港自治的大陸及香港官員，包括特首林鄭月娥及李家超均在列，美國政府指出，這批官員損害香港的自治及香港人表達、集會的自由。