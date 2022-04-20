入圍第58屆金馬獎最佳紀錄片的《給阿媽的一封信》為旅法導演陳慧齡回到家鄉，拍攝橫跨17個縣市，有150多名教師，以及1.2萬名學生受邀參與。該片可說是導演陳慧齡主導的「島嶼的集體記憶教學計畫」（簡稱島記）集大成。她表示辭去教職赴法讀書後，從異鄉回望故鄉，才驚覺來自一個被世界遺忘，甚至連自己也健忘的島嶼。回台後決心以紀錄片拍攝的模式，重塑國族的集體記憶。由於經費拮據，她必須身兼製片、導演、攝影、錄音、剪接、聲音設計、翻譯、字幕等多項工作，無償付出才得以完成。她也坦言，時間也是創作過程中極具挑戰的部分，「14年來，一邊拍攝，一邊有長者離開人世。有些是我來不及記錄他們，有些是他們來不及看到影片。我一直有種跟時間賽跑的感覺。」

片中的受訪長者中，有斯卡羅族後裔、排灣族公主、退役老兵，以及白色恐怖受難者家屬等各種身分。其中，導演陳慧齡坦言，拍攝過程中最困難的挑戰便是說服施儒珍的弟弟施儒昌先生的後代參與拍攝，「昔日威權迫害對這個家庭的傷害已經擴及三代。他們不願讓後代面對先祖悲慘往事，這裡頭可能有著我們一般人無法想像的恐懼與痛楚。」自己尊重他們的決定，同時也意識到自己能做的就是盡可能地讓更多人知道施儒珍躲在自家廚房砌出的陋室自囚十八年，在這只能剛好躺下一人的洞穴，隨身準備著一把小刀，準備在被軍警找到時立刻自我了斷。讓當年這位台灣本土左派理想青年的犧牲，可以因為我們想記得他，願意試著去理解他，而變得有意義。電影將於5月20日在台上映。