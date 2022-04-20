為配合大陸當地政府防疫政策，部份自行車供應鏈的大陸廠區暫時停工至今已超過半個月。其中，巨大（9921）、利奇（1517）的昆山廠區，從清明連假過後，暫時停工從4月6日一路延長至4月19日，今日又公告4月20日再度調休。

巨大與利奇均表示，正在積極申請無疫企業復工中，待核准後立即復工；同時也將優先消化現有庫存，並在復工後調假加班追趕產能，預估部分訂單將延至五月出貨。無畏大陸廠暫時停工延長，巨大、利奇20日股價均逆勢收紅盤。

巨大集團20日代大陸子公司-中國捷安特、昆山捷安特電動車、昆山捷安特及昆山鼎鎂新材料科技等四家工廠公告指出，為配合當地政府防疫措施，4月20日繼續調休，以確保員工健康與安全。上述四家工廠也已依當地防疫規定，積極申請無疫企業復工中，待核准後立即復工。

巨大集團強調，昆山四廠暫時停工期間，將優先消化現有庫存，並在復工後調假加班追趕產能，預估部分訂單將延至5月出貨，對2022年整年度營運尚無重大影響。

巨大集團受惠於出貨順暢及電動輔助自行車（E-bike）出貨量放大，挹注今年第一季合併營收達223.06億元，年增8.26％，創下同期歷史新高。

法人表示，巨大集團昆山四座工廠自4月以來，均因配合當地政府防疫政策而暫時停工至今，不過，巨大今年第一季營收表現亮眼，加上大陸自行車通路據點尚有庫存可消化，預期前四月營收仍可維持正成長，等昆山廠復工後調假加班追趕產能，預期出貨遞延效應將逐步顯現在5、6月份的營收表現上，巨大集團2022年Q2營運持續成長仍可期。