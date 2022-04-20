國內疫情嚴峻，兒童接種疫苗議題也引發討論。不少家長擔心，孩子不慎染疫後是否會有後遺症，對此，中央研究院生醫所研究員何美鄉表示，兒童確診確實可能造成多系統發炎症候群（MIS-C），不過綜合各項資料來看，兒童MIS-C病例並未隨著Omicron大爆發而增加，提醒大家不要自己嚇自己，應先想清楚目前對抗的變異株是什麼再下定論。

何美鄉今（20日）在個人臉書發文表示，隨著台灣確診人數增加，大家開始關心未接種疫苗的孩子染疫該怎麼辦，也擔心孩子不慎染疫後，未來會不會產生後遺症。

對此，何美鄉指出，兒童染疫確實可能發生多系統發炎症候群（MIS-C），其好發年齡層也正好是5至11歲兒童。新加坡政府去年12月決定讓5至11歲兒童施打疫苗時，也一併討論了疫苗可預防MIS-C的效益，「顯示預防MIS-C是支持兒童接種疫苗的重要佐證」。

不過，當時新加坡正流行的是Delta病毒，「但現在我們面對的是Omicron。」何美鄉說，美國疾病管制暨預防中心（CDC）及各處報導都說，兒童MIS-C病例並沒有隨著Omicron急速增加而增加。

何美鄉強調，看病毒致病性的相關文獻、制訂防疫政策、或個人決定是否接種疫苗前，一定要先分辨清楚我們當下對付的是Omicron還是其它的變異株，才能以最佳策略防疫，「不要自己嚇自己」。