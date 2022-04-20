IC通路二哥文曄科技（3036）19日完成1.9億美元的首次海外存託憑證（GDS）訂價，發行價格為每單位12.18美元，共將發行1,560萬個海外存託憑證單位，於盧森堡交易所掛牌交易，以1單位相當5股普通股計算，折合每股約71.22元。

儘管市場近期因升息及政治情勢存有不確定因素，投資人仍對文曄強勁的營運表現及未來成長充滿信心，長線及國際機構投資人踴躍認購下，本次海外存託憑證不但在啟動後短時間內即完成募集金額，且獲得數倍之超額認購。

文曄為因應半導體市場需求及公司未來成長動能，透過此次募集充實營運資金並持續投資於高成長的產品應用如電動車、能源管理、雲端資料中心、5G相關產品等，持續追求優於市場的成長性與市佔率的提升，並將持續進行數位化提升營運效率與降低營業費用率，追求長期可持續的營業利益率提升與獲利成長。

此次海外存託憑證發行將能有效提升文曄的國際市場能見度、吸引國際機構投資人外，更能強化公司之財務結構。文曄對於未來長期半導體市場需求成長維持樂觀看法。