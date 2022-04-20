林美秀、吳淡如今出席塑崩褲電視廣告首映會。（PP塑崩褲＋ 提供）

林美秀、吳淡如今（20日）合體出席《新二代石墨烯塑崩褲＋》電視廣告首映會，54歲的林美秀與先生結婚8年，先前為求子減少工作量，不過遲遲未果，被問到此事，她說現在順其自然，不想圓這個夢了，「如果年輕一點會夢想生小孩，但後來不行，太累了，根本沒辦法好好做這件事情，所以我現在就順其自然，也不想圓這個夢了。」

她先前說想休息，現在改變心意，透露不想休息太久，現在歡迎工作來找她。對於近來鬼片正夯，林說，自己也有興趣，想嘗試能夠與鬼溝通的角色，從未嘗試過演鬼片，「大概是大家覺得我的形象比較是喜劇跟苦情劇。」

最近本土疫情升溫，林美秀已施打3劑疫苗，她曝第1劑打AZ，形容像被車子輾過，一直發熱昏睡，熱到開冷氣，笑說：「我不知道那病毒在裡面是怎麼了。」她演出的舞台劇之前有退票潮，最近狀況還好，「我們演員是不戴口罩，但大家都有打3劑。」仍希望觀眾到場一定要把戴口罩戴好，防疫措施做好做滿。

林美秀半年前身體出現手麻腳麻症狀，經過多次檢查發現是腰椎滑脫，她原本以為是拍外景摔傷，結果幾年前半夜做夢驚醒又從床上跌到地板，加上工作長期穿高跟鞋，現在只能靠復健緩和疼痛，每次復健都得做上1小時。 除此之外還有手臂沾黏的問題，現在若是一直在工作狀態，很容易忘記手會痛，但只要休息身體就開始不對勁。