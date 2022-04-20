台灣大哥大合併台灣之星，以及遠傳電信合併亞太電信兩宗併購案，已送交公平會及NCC審議，NCC副主委兼發言人翁柏宗20日表示，合併案將與兩宗頻譜轉讓案，併案綜合考量。

包括亞太電信轉售900MHz頻段上下行各10MHz的頻寬予中華電信，另外，亞太電信與遠傳電信也提出申請，將進行2600MHz及700MHz兩個頻段的頻譜交換。

NCC委員會已在兩周之前針對台灣大合併台灣之星案、遠傳合併亞太電信案交換意見。翁柏宗說，頻譜轉讓或合併案，將依照電信管理法相關規定辦理，其中包括第26條規定，電信合併案的審查，需從資源合理分配、有助於產業發展、維護用戶權益、維繫市場競爭，及國家安全等面向進行審查。

尤其合併案通過後，亞太電信與台灣之星將成為是消滅公司，但兩家公司各擁有209萬、265萬行動用戶，用戶權益的保障也是NCC審查重點之一。

台灣大及遠傳希望9月之前可以完成審查作業，翁柏宗說，這是業者的期待，國外在審查合併案時都有一定的程序及流程，台灣亦是如此。

各界關注合併案是否踩到頻譜1/3上限規定？以及NCC是否修法調整頻譜1/3上限？由於頻譜超標處理原則動見觀瞻，NCC強調，將依據「行動寬頻業務管理規則及無線電頻率使用管理辦法」審查。

根據「無線電頻率使用管理辦法」第12條規定，電信事業實際可使用頻寬應遵守1GHz以下、3GHz以下、及6GHz以下，分別不得逾1GHz、3GHz以下、6GHz以下經公開招標或拍賣可核配供整體電信事業使用頻率之總頻寬1/3，3300～3570MHz頻率範圍內之實際可使用頻寬不得逾100MHz，24GHz以上不得逾24GHz以上經公開招標或拍賣可核配供整體電信事業使用頻率之總頻寬2/5。但經主管機關考量下列因素後，其合計頻寬得不受上述1/3、100MHz或2/5上限限制，包括電信事業間營業之讓與、受讓或合併等市場因素變化及其他重大公共利益發生時。

兩宗電信市場重大合併案，NCC是否啟動「例外」機制，成為關鍵，NCC強調，截至目前尚未做出最後決定。