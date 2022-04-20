宜鼎國際（Innodisk）集團旗下子公司之一的維新應用科技（Sysinno Technology Inc.）專注於高端空氣品質偵測技術，昨日上午與國際家電業者夏普（SHARP）商品說明會中，合力展出新一代AIoT智慧空氣清淨系統，具備空氣偵測到淨化功能，並在軟硬體層面實現高度整合，預期將成為未來大型空間在高精度空氣偵測、空氣淨化與防疫的新一代指標型產品。

首波應用看好商用市場與各種智慧物聯應用，如智慧工廠、醫療、商場，辦公空間等大坪數空間，幫助未來生活和工作空間的全面空氣品質控管，攜手踏出實現智慧城市的第一步。

維新應用所專利研發的空氣品質偵測技術，自發表以來陸續獲得了多項國際權威認證與市場採用。該技術所創新研發的傳感器能確保快速記錄和分析正確的讀數，透過每分鐘的更新頻率，能分析空氣中的涵蓋顆粒物（PM10和PM2.5）、有害氣體、總揮發性有機化合物和其他大氣讀數。其代表性產品iAeris以人工智慧物聯網（AIoT）的理念設計，提供精確的演算法，簡化數據收集難度，並360度全面整合來解決空氣質量問題，大大優化在系統端的資源配置。

從空氣檢測到主動空氣淨化，維新應用近年來積極推廣其高精度空氣檢測技術，並與國際家電大廠夏普攜手合作，結合夏普所創Plasmacluster自動除菌離子技術，打造雙向技術整合，維新將搭配夏普AIoT智慧空氣清淨機，打造業界新標準，該機型在日本已收到各大業界採用，經實證自動除菌離子技術對新冠狀病毒有99.4％抑制效果，後市備受看好。

維新應用總經理林春輝表示，近期疫情擴大，我們在任何活動場合呼吸的空氣品質都與我們的健康息息相關，因此室內空氣品質監測與淨化也將比以往任何時候都更重要，而這次維新應用與夏普的合作，成功促成AIoT智慧物聯技術擴大導入空氣檢測與防疫環節，預期未來將成為新一代市場標準。