製作人山本晃久（左）與編劇大江崇允攜手打造《Gannibal》。（Disney＋提供）

Disney＋首部原創日劇《Gannibal》改編自二宮正明創作的高人氣同名連載漫畫，自2018年推出第一集至今已銷售達170萬本，集合多位日本創作者和演員組成夢幻團隊，不僅找來坎城影帝柳樂優彌主演，更網羅今年奧斯卡最佳國際影片《在車上》團隊，以及《海角上的兄妹》導演片山慎三執導。

該劇由《在車上》總製片山本晃久及擔任《狂賭之淵》、《黑金丑島君》等多部賣座日劇的知名電影人岩倉達哉出任製片，山本晃久參加完奧斯卡頒獎典禮後回到日本，談到《Gannibal》時說：「很興奮聽到片山導演要將這部恐怖漫畫改編為Disney＋ 原創作品，能與這麼多出色的新世代演員以及工作人員工作我感到非常榮幸，我們會一起努力，創造出遠超越漫畫粉絲期待的作品。」改編劇本則是同樣以《在車上》獲得奧斯卡最佳改編劇本獎提名的大江崇允操刀，大江崇允也提到這部日劇的主要訊息是，「想要保護一個人的那份愛，有時候可能會成為引爆衝突的導火線。原創故事藉由逐步揭露某個小村莊的百年歷史，凸顯普遍存在的人性矛盾。希望大家也能夠欣賞這齣劇的魔力。」

該劇場景設定在虛構的日本供花村，警官阿川大悟（柳樂優彌飾）抵達這座寂靜的小鎮，整個人一蹶不振。他剛經歷一段慘痛變故，家庭瀕臨破裂，極力想要修復與太太和女兒之間的關係，同時又要維護村莊的法律和秩序。新警官上任似乎有很好的開始，但是隨後發生一連串令人震驚的事件，阿川大悟驚覺這座村莊和居民大有問題。面對充滿敵意和猜疑的環境，忙著在街上四處巡邏的新警官有可能在一切都為時已晚之前，將那些該負起責任的人繩之以法嗎？《Gannibal》將在今年冬天上線。