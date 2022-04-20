影》台中街頭槍響！毒鴛鴦拒檢遭警開4槍 車身中彈慘落網

台中市北屯區今晚（20）發生1對身上攜帶毒品的情侶檔開休旅車行經環中路、廣福路口，因為一路搖晃遭到巡邏員警起疑並攔查，駕駛隨即嚇到驅車拒檢逃逸，警方當時對空連開5槍，再朝車身開4槍、打中轎車水箱，車內2人之後遭逮送辦，有民眾在現場錄下影片，嚇壞不少人。

4月20日18時許，臺中市政府警察局第六分局員警巡邏中發現1輛自小客車形跡可疑，上前盤查時，駕駛拒檢隨即加速逃逸，員警尾隨在後伺機攔查，見該車沿途危險駕駛，員警開槍示警並朝引擎蓋射擊擊中水箱，順利讓車輛無法繼續行駛，警方立即破窗壓制並逮捕嫌犯，依法嚴辦。

警方朝引擎蓋水箱射擊4槍，車輛因此故障在環中路、廣福路口停下，經員警示意下車但駕駛不配合，員警旋即破窗將駕駛與女友壓制逮捕，女方還遭碎玻璃輕微劃傷，事後經查男子為桃園地檢署發布之毒品通緝犯，車上也查獲出3包海洛因毒品及吸食器，除將陳男依法解送歸案，並依毒品、妨害公務罪嫌移送偵辦。

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